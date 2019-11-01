Масштабный ремонт дорог во Владивостоке почти завершён

На шестидесяти улицах ремонтные работы завершены, ещё 21 улица будет отремонтирована в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока подвели предварительные итоги ремонтных работ. Помимо шестидесяти основных дорог и проездов к домам, отремонтировано более ста придомовых территорий. Работы на 21 улице подходят к завершению.





В администрации отмечают, что на осень текущего года выпал колоссальный объем работ, которого не наблюдалось ранее. Одновременно в нескольких районах города была развернута строительная техника. В управлении отмечают и сложности, которых добавил приморский климат Владивостока. Большое количество осадков мешало в нужные сроки завершить работы. Были определенные проблемы и с добросовестной работой подрядчиков, некоторые позволяли себе затягивать сроки сдачи объектов.





В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке проводился ремонт на 15 улицах. Основные работы по ремонту завершены на Луговой, Нижнепортовой, Хабаровской, Вилкова, Добровольского, Сахалинской, Воропаева, Приходько и Енисейской. В ближайшее время завершится ремонт на Калинина, Кирова, Спиридонова и Нерчинской.





Ремонт на Шкотовской улице затянулся из-за колоссальных объёмов воды - ливней и спуска из водохранилища. Подрядчики приступят к асфальтированию уже на следующей неделе.





На улице Капитана Шефнера завершили бетонирование крутого спуска и уложили выравнивающий слой асфальта. Рабочие приступили к инженерным коммуникациям автодороги. Кроме того, масштабные работы проходят на улице Снеговая, где ремонт ведется на автодорогах протяженностью более трёх километров.

Ремонт одиннадцати основных автомагистралей оказался возможен благодаря субсидированию от Минвостокразвития.

Софья Корф