Авария с участием трех автомобилей затруднила движение по Некрасовскому путепроводу во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Некрасовском путепроводе, в сторону Зари. Сначала Toyota Crown догнал Suzuki. Не успели водители оценить повреждения, после как в них влетел Prius. По информации популярного паблика «Экипажи ДПС», пострадал водитель Suzuki.





«Адская пробка формируется на путепровод. С выезда тоже все плохо», - сообщают автолюбители, стоящие в пробке.

Дмитрий Санников