Массовая авария во дворе жилого дома - фото

Аварии на придомовых территориях становятся своеобразным «трендом» этой недели. В этот раз авто столкнулись в районе улицы Иртышской, сообщает DEITA.RU.

По сообщению паблика dps_vl, Тойота Vitz поворачивал на придомовую территорию возле Иртышской, 2. Водитель легковушки решил не пропускать выезжающую Тойота Crown. Crown, в свою очередь, развернуло и он «отлетел» в иномарку Funcargo, а та прилетела в соседний автомобиль.

Таким образом, аварийная «матрешка» затянула четыре автомобиля, два из которых просто стояли припаркованными во дворе дома.

«Перед витцем стоял троллейбус. Ей (водителю) был закрыт обзор, и она поехала налево во дворы. Краун уходил от столкновения, она стукнула его в бок. Краун понесло по дороге. Я между ними был. Между витцом и фанкарго. Мне просто повезло», - делится впечатлением один из свидетелей запутанного ДТП.

Комментаторы особенно сочувствовали водителю Crown и самой машине – это марка, хорошо зарекомендовавшая себя на дорогах. Кроме того, в этой ситуации он остается скорее пострадавшей стороной.

Отметим, сегодня DEITA.RU уже сообщала о ДТП на придомовой территории. Так, пьяная девушка за рулем «собрала» носом машины ряд припаркованных у обочины авто.

Александра Маслова