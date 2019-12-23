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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Массовая драка рыбаков попала на видео в Приморье

20 рыбаков были эвакуированы со льда

Неприятная история произошла в минувшие выходные в бухте Северной на полуострове Песчаном, сообщает DEITA.RU.

Несколько сотен рыбаков наслаждались тишиной и ловили корюшку. До тех пор, пока их покой не был нарушен катером на воздушной подушке.

Как отмечает паблик newsbox24.tv, компания мужчин прибыли в бухту на пикапе, а катер притащила на «телеге». После этого начала рассекать на нем по льду, между рыбаков. Отмечается, что парням было очень весело, так как они якобы были немного выпившими, а вот рыбакам такие развлечения не понравились. Во-первых, всю рыбу расшугали, а во-вторых, все от такого шума едва ли не оглохли.

Сначала хулиганам хотели объяснить, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, но не поняли и заявили, что если кому-то что-то не нравится, могут выходить по одному.

«Ну рыбаки встали и пошли. Человек 50. Так что экипажу катера мало не показалось», — передает приморский паблик.

Екатерина Брязгунова

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