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Массовая эвакуация детских садов началась на Дальнем Востоке
В крупных дальневосточных городах – Хабаровске и Биробиджане началась массовая эвакуация детских садов, сообщает DEITA.RU.
Как пишет ТАСС, уже 26 дошкольных учреждений Хабаровска эвакуировано после сообщения о заложенной взрывчатке, около 4,5 тысячи воспитанников уже покинуло опасное место.
Отметим, что сообщается также об угрозе взрыва в мэрии Хабаровска. Кроме того, затронули страшные сообщения и Комсомольск-на-Амуре – сейчас там выведены люди из 6 детсадов и почты.
«Мне позвонили из детского сада, когда я ехала на работу. Пришлось срочно разворачиваться и бегом бежать за ребенком – сказали, что в саду мину заложили», - вспоминает мать одного из дошкольников Владивостока.
Напомним, что в крупных городах Дальнего Востока в начале декабря прокатились волны сообщений о минировании. Полиция выезжала на указанные школы, детские сады, торговые центры и административные объекты. Ни одно из сообщений не было подтвержено – все оказались ложными. Однако, тысячи детей и сотрудников образовательных учреждений в эти дни покинуло здания. Среди родителей поднялась настоящая паника.
Александра Маслова