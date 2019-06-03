3 Июнь 2019, 12:10
Массовое ДТП из-за тумана устроил водитель
Источник изображения: DEITA.RU
Утром в понедельник, 3 июня, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе съезда на улицу Фадеева на объездной трассе Седанка – Патрокл, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал паблик Экипажи ДПС.
«Водитель Levin не справился с управлением и влетел в леера. Водители Sylphy и Toyota Corona остановились помочь водителю, водитель Toyota Surf не успел отреагировать и догнал обе машины», — пишут очевидцы.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Екатерина Брязгунова
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