Утром в понедельник, 3 июня, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе съезда на улицу Фадеева на объездной трассе Седанка – Патрокл, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал паблик Экипажи ДПС.





«Водитель Levin не справился с управлением и влетел в леера. Водители Sylphy и Toyota Corona остановились помочь водителю, водитель Toyota Surf не успел отреагировать и догнал обе машины», — пишут очевидцы.





Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Екатерина Брязгунова