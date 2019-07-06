Очевидцы сообщили о четырех пострадавших, сообщает DEITA.RU.



Ранним утром субботы, 6 июля, во Владивостоке произошло массовое ДТП. Машины столкнулись на Некрасовском путепроводе по направлению в сторону Зари.

Судя по роликам, размещенным в социальных сетях, в ДТП попали сразу четыре машины: два «Приуса», «Тойота BB» и минивэн. Необычным пользователям соцсетей показалось расположение авто на дороге: два «Приуса» стояли по диагонали, а у одного был открыт капот.

Из-за этой аварии ГИБДД на несколько часов перекрыли две полосы на путепроводе. Сообщается о четырех пострадавших. Двое в больнице.





Елена Миронова