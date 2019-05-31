В четверг, 30 мая, в приморском городе Уссурийске произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, участниками аварии стали сразу три автомобиля минивэн Hyundai Starex, автомобиль службы «Такси» Toyota Aqua и автобуса Hyundai County.

Водитель минивэна, находящийся на второстепенной, не уступил дорогу автобусу, который несся с разрешенной скоростью по главной дороге. В результате автобус въехал в минивэн, после автомобиль влетел в такси и перевернулся.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры разместил у себя паблик «Экипажи ДПС».

Екатерина Брязгунова