В детском лагере «Юный рыбак», который находится под приморским поселком Преображение, произошло массовое отравление детей, часть из них госпитализирована, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно агентству, сейчас от шахматной смены в лагере осталось всего 10 детей. Около 15 человек госпитализированы, еще часть отвезли в больницу на обследование, для сдачи анализов. Как рассказала одна из мам ребенка, отдыхавшего в этой смене, в самом лагере предположительно осталось только 10 детей.

«В медицинском учреждении взрослые ребята поддерживают малышей и танцуют для них, чтобы малыши не плакали. Проблема с этим отравлением только одна – завтра смена заканчивается, и что будет с теми детьми, которые в больнице, неизвестно», - рассказала она.

Пока специалисты ищут причину массового отравления, дети и родители выдвигают свои версии, вспоминая рекламный буклет "Юного рыбака", который гласил, что "Повара-специалисты по детскому питанию вкусно накормят пять раз в день, а профессиональный медработник проследит за здоровьем детей и качеством пищи".

В числе возможных вариантов, по мнению попавших в неприятную ситуацию детей, какая-то инфекция или отравление от так называемых "передачек" в лагерь.

При этом женщина уточнила, что всех родителей должным образом оповестили и им дали телефонный номер главврача поликлиники. Также связь родители держат и со своими детьми, у которых не стали отбирать сотовые телефоны. Забрать ребенка родители также могут самостоятельно, несмотря на карантин в больнице.

Иван Юрьев