Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю принято решение обратиться в суд с исковым заявлением к ООО «Юнга» в целях защиты прав неопределенного круга потребителей, сообщили DEITA.RU в надзорном ведомстве.

Кроме того, надзорный орган отмечает, что законные представители несовершеннолетних, пострадавших в оздоровительном лагере ООО «Юнга», могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю с заявлением о защите их прав в суде. В том числе, может быть рассмотрен вопрос о возложении на исполнителя обязанности возместить вред, причиненный здоровью потребителей, а также моральный вред и материальные убытки.

Также в случае самостоятельной реализации права на судебную защиту любой потребитель может обратиться в суд с ходатайством о привлечении к рассмотрению дела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю для дачи заключения.

По информации администрации Владивостока, в пятницу, 12 июля, в загородном детском оздоровительном лагере «Юнга» отравились около 20 детей. Сообщается, что все дети госпитализированы: на месте работали врачи скорой помощи.

Дмитрий Санников