Нескольких детей госпитализировали, сообщает DEITA.RU.



В детском саду «Елочка» в Арсеньеве зарегистрировали массовое отравление детей. По сообщению департамента здравоохранения Приморского края, у семерых воспитанников садика диагностирована кишечная инфекция.

Также сообщается, что пострадали дети только одной группы. Врачи сообщают, что состояние детей средней тяжести: есть положительная динамика. Анализы выявили ротавирусы и норовирусы. Все дети находятся в больнице Арсеньева.

Ранее сообщалось о том, что 67 человек из детского лагеря в Лазовском районе обратились за медицинской помощью из-за подозрения на отравление. 20 детей госпитализировали, а лагерь закрыли.

Елена Миронова