Днем в субботу, 22 июня, массовое ДТП произошло на улице Олега Кошевого во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Жителю дальневосточной столицы удалось заснять на видео аварию, участниками которой стали сразу четыре автомобиля, около торгового центра «Зеленый остров». Кадры с предупреждением о том, что в ближайшее время здесь, в сторону Русского острова, образуется пробка выложил паблик dps.control.

Однако, по данным Яндекс. Карты, никакой пробки на 17 часов 4 минуты по местному времени не наблюдается. Дорога в направлении Русского моста на данный момент чистая.

Ситуация вызвала бурное обсуждение с Сети. «Если бы все просто ехали и не пялились, и не снимали, то пробка была бы меньше», «Ой, спасибо, добрый человек, поеду через спортос», «Что там делать, на том острове Русском? Скукотища везде, погулять негде в этом городе и крае», — пишут в Сети.

Стоит отметить, что в субботу ранним утром в приморском городе Артеме произошло серьезное ДТП, с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Екатерина Брязгунова