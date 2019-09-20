Новости
Александр Тютерев: Выбранный путь развития сельского хозяйства края ошибочен
20 Сентябрь 2019, 15:04
Названы регионы с самыми большими зарплатами
20 Сентябрь 2019, 15:00
Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель
20 Сентябрь 2019, 14:54
Дмитрий Медведев отменил праздники
20 Сентябрь 2019, 14:30
Разлив нефти у столичного берега попал на видео
20 Сентябрь 2019, 14:15
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
20 Сентябрь 2019, 14:08
За эти действия с машиной точно лишат прав
20 Сентябрь 2019, 14:00
Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников
20 Сентябрь 2019, 13:57
Массовую гибель птиц зафиксировали в Приморье
20 Сентябрь 2019, 12:24
В приморских городах массово гибнут птицы, сообщает DEITA.RU. Данные случаи были зафиксированы в Дальнегорске.
Как отметили специалисты, в настоящее время у поползней начался перелетный период в хвойные леса. Именно там у них проходит зимовка, после которой они возвращаются в смешанные и лиственные леса.
Однако причиной их массовой гибели становятся высотные здания. Как объяснили специалисты, блеск окон, зеркал и наружной отделки ослепляет птиц, в результате чего они врезаются в строения.
«Если обратить внимания они все лежат около высотных объектов», - рассказали свидетели трагедии.
Подобная массовость была замечена не впервые, ежегодно подобное явление наблюдается в некоторых поселениях Приморья. Итог один: количество птиц значительно уменьшается, а крупные города и современная отделка для них становится смертельно опасной.
Иван Юрьев