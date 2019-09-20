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Массовую гибель птиц зафиксировали в Приморье

20 Сентябрь 2019, 12:24

поползень

В приморских городах массово гибнут птицы, сообщает DEITA.RU. Данные случаи были зафиксированы в Дальнегорске. 

Как отметили специалисты, в настоящее время у поползней начался перелетный период в хвойные леса. Именно там у них проходит зимовка, после которой они возвращаются в смешанные и лиственные леса. 

Однако причиной их массовой гибели становятся высотные здания. Как объяснили специалисты, блеск окон, зеркал и наружной отделки ослепляет птиц, в результате чего они врезаются в строения. 

поползень

«Если обратить внимания они все лежат около высотных объектов», - рассказали свидетели трагедии. 

Подобная массовость была замечена не впервые, ежегодно подобное явление наблюдается в некоторых поселениях Приморья. Итог один: количество птиц значительно уменьшается, а крупные города и современная отделка для них становится смертельно опасной.

Иван Юрьев

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