Массовую гибель птиц зафиксировали в Приморье

В приморских городах массово гибнут птицы, сообщает DEITA.RU. Данные случаи были зафиксированы в Дальнегорске.

Как отметили специалисты, в настоящее время у поползней начался перелетный период в хвойные леса. Именно там у них проходит зимовка, после которой они возвращаются в смешанные и лиственные леса.

Однако причиной их массовой гибели становятся высотные здания. Как объяснили специалисты, блеск окон, зеркал и наружной отделки ослепляет птиц, в результате чего они врезаются в строения.





«Если обратить внимания они все лежат около высотных объектов», - рассказали свидетели трагедии.

Подобная массовость была замечена не впервые, ежегодно подобное явление наблюдается в некоторых поселениях Приморья. Итог один: количество птиц значительно уменьшается, а крупные города и современная отделка для них становится смертельно опасной.

Иван Юрьев