telegr wh call

Новости

Эвтаназия: Скворцова рассказала, как избавиться от страданий

28 Октябрь 2019, 22:15

Массовую стрельбу в колледже планировал подросток

28 Октябрь 2019, 21:45

Заявление скандальной чиновницы возмутило россиян

28 Октябрь 2019, 21:15

Синоптики выпустили предупреждение: погода резко испортится

28 Октябрь 2019, 20:45

Школьники заразились гепатитом от буфетчицы

28 Октябрь 2019, 20:15

Долги управляющих организаций Находкинского и Партизанского городских округов вынуждают Дальэнергосбыт обращаться в суд

28 Октябрь 2019, 20:00

Путин дал поручение по Владивостоку

28 Октябрь 2019, 20:00

История искалечившего солдата врача получила продолжение

28 Октябрь 2019, 19:40

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Массовую стрельбу в колледже планировал подросток

Ружье

Десятки человек могли погибнуть уже во вторник, 29 октября, сообщает DEITA.RU.

ФСБ предотвратила очередную массовую стрельбу в российском учебном заведении. Молодой человек планировал расстрелять и взорвать людей в аграрном колледже в Зарайске. Об этом сообщает Readovka.

На подобное изначально задиристого и хамовитого подростка вдохновил случай массового расстрела в Керчи Владиславом Росляковым. Парень стал планировать месть всем: изучал изготовление взрывчатки и покупал оружие. Свидетели говорят, что неоднократно угрожал одноклассникам и учителям ножом и даже гранатой.

Как говорят знакомые несостоявшегося стрелка, парнем никто не занимался. Его мать проходила лечение у психиатров, а ее ребенок постоянно был зачинщиком драк.

Когда ФСБ задержали стрелка, при себе у него нашли пистолет Макарова, а дома еще пистолет и взрывчатку.

Елена Миронова

Читайте также:

За несообщение о преступлениях начнут сажать

Расстрелявший людей в синагоге не признает себя виновным

Теракт "как в Керчи" пообещали повторить в университете

Популярное

ГИБДД оставит без прав за проезд на «желтый»

Синоптики предупредили о снеге и гололеде

Парковаться возле жилых домов запретят с нового года

Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке
Загрузка...
Загрузка...