Массовую стрельбу в колледже планировал подросток

Десятки человек могли погибнуть уже во вторник, 29 октября, сообщает DEITA.RU.



ФСБ предотвратила очередную массовую стрельбу в российском учебном заведении. Молодой человек планировал расстрелять и взорвать людей в аграрном колледже в Зарайске. Об этом сообщает Readovka.

На подобное изначально задиристого и хамовитого подростка вдохновил случай массового расстрела в Керчи Владиславом Росляковым. Парень стал планировать месть всем: изучал изготовление взрывчатки и покупал оружие. Свидетели говорят, что неоднократно угрожал одноклассникам и учителям ножом и даже гранатой.

Как говорят знакомые несостоявшегося стрелка, парнем никто не занимался. Его мать проходила лечение у психиатров, а ее ребенок постоянно был зачинщиком драк.

Когда ФСБ задержали стрелка, при себе у него нашли пистолет Макарова, а дома еще пистолет и взрывчатку.

Елена Миронова