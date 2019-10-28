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Массовую стрельбу в колледже планировал подросток
Десятки человек могли погибнуть уже во вторник, 29 октября,
сообщает DEITA.RU.
ФСБ предотвратила очередную массовую стрельбу в российском учебном заведении. Молодой человек планировал расстрелять и взорвать людей в аграрном колледже в Зарайске. Об этом сообщает Readovka.
На подобное изначально задиристого и хамовитого подростка вдохновил случай массового расстрела в Керчи Владиславом Росляковым. Парень стал планировать месть всем: изучал изготовление взрывчатки и покупал оружие. Свидетели говорят, что неоднократно угрожал одноклассникам и учителям ножом и даже гранатой.
Как говорят знакомые несостоявшегося стрелка, парнем никто не занимался. Его мать проходила лечение у психиатров, а ее ребенок постоянно был зачинщиком драк.
Когда ФСБ задержали стрелка, при себе у него нашли пистолет Макарова, а дома еще пистолет и взрывчатку.
Елена Миронова