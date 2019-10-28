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Массовую зарядку провели в честь открытия спортплощадки

спорт, велосипед, велосипедист

Зарядка с элементами тхэквондо состоялась в посёлке Навошахтинском Приморского края, сообщает DEITA.RU. Поводом для мероприятия послужила торжественная процедура открытия современной спортивной площадки.

Большая площадь, хорошее освещение и трибуны на большое количество посетителей - объект соответствует современным требованиям. Площадка предназначена для спортивного развития приморцев. Баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, пробежки и работа на тренажерах - данными спортивными занятиями жители Новошахтинска могут с удобством заниматься на площадке.

Представители власти, организаторы и местные жители приняли участие в открытии спортивного объекта. Несмотря на пасмурную погоду, зарядка с элементами единоборств прошла в отличном настроении. Однако задолго до официального открытия площадка начала пользоваться популярностью. Сотрудники близлежащей школы проводили уроки физкультуры, а дети местных жителей готовы играть там круглыми сутками.

«Огромная площадка и масса довольных детей, они бегают, играют до ночи. А в субботу, воскресенье там вообще полным-полно детей. Площадка была очень необходима, её возвели очень вовремя», - поделилась и.о. главы Новошахтинского Ольга Пенькова.

Спортивный объект можно назвать мини-стадионом, которым смогут пользоваться не только дети, но и взрослое население посёлка. Объект возведён в рамках мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Софья Корф

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