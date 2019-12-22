Массовые блокировки карт прокатятся по всей стране

В век информационных технологий, когда у каждого в руках есть смартфон, а деньги хранятся на банковской карте, каждый банк стремится придумать как можно больше привлекательных условий, чтобы люди именно к ним несли свои деньги. Примечательно, что сегодня многие банки, как и различные госструктуры, пытаются бороться с отмыванием денег. Именно поэтому все больше людей жалуется на то, что их банковская карта была в какой-то момент заблокирована.

DEITA.RU постаралось разобраться, что же предшествовало подобным блокировкам. Оказалось, все просто — денежный перевод с указанием одного конкретного слова.

Как пишет портал Mxsmart.ru, если в отметке к денежному переводу написать слово «агент», то карта будет заблокирована автоматически. После этого придется идти в отделение банка и доказывать, что деньги вы получили законным путем.

Екатерина Брязгунова