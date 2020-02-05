Новости
Кубай предрек оттепель в Приморье
5 Февраль 2020, 08:15
Жители Владивостока смогут приобрести приморские овощи на городской ярмарке
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Массовые отключения холодной воды грядут во Владивостоке
5 Февраль 2020, 07:15
Мороз и ветер обещают Владивостоку
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Президент Ассоциации онкопациентов развеяла 3 мифа о раке
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Водителей предупредили о новой афере на дорогах
5 Февраль 2020, 03:30
Массовые отключения холодной воды грядут во Владивостоке
Потребителей предупредили об отключениях заранее
Часть жителей Владивостока на следующей неделе останется без
холодной воды, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом предупредили Примводоканале.
Как сообщается на сайте, отключения намечены на следующую среду, 12 февраля. 38 домов на весь день останутся без холодной воды с 9.00 до 19.00.
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