Массовые отключения холодной воды грядут во Владивостоке

Часть жителей Владивостока на следующей неделе останется без холодной воды, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом предупредили Примводоканале.



Как сообщается на сайте, отключения намечены на следующую среду, 12 февраля. 38 домов на весь день останутся без холодной воды с 9.00 до 19.00.

Адреса:

Адмирала Кузнецова ул. 40А,

42,

42А,

42Б,

42А стр.2,

44,

44А,

44А стр.2,

45,

46,

46А,

47,

48,

48А,

49,

49 стр.5,

49 стр.6,

49 стр.8,

50,

Адмирала Юмашева ул. 24А,

26,

26А,

26А стр.1,

26 стр.7,

28,

28А,

30,

32,

34,

35,

35 кор.1,

35 кор.2,

35 стр.2,

36,

37А,

38,

40,

40 стр.2