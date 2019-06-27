Госавтоинспекция Москвы и Подмосковья развернула активную борьбу с пьянством за рулем, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автовзгляд».

Сотрудники ДПС выходят на мероприятия, направленные на выявление нетрезвых автомобилистов. Акции проходят одна за другой. Конечно, они имеют положительный эффект. Однако, по словам местных водителей, проверка водителей зачастую проходит с нарушением.

Главное нарушение заключается в том, что проверка проходит без необходимых в таком случае протоколов. На вопрос, почему, россияне ответили в ходе опроса, проводимого ВЦИОМ. По мнению большинства, существуют всего лишь две причины, почему инспекторы нарушают законодательство: банальная русская лень и ожидание наживы. В обоих случаях, как уверяют автолюбители, ждать резкого сокращения потенциальных убийц на дорогах не приходится.

Как утверждают российские водители, протокол не составляется перед тем, как пройти необходимое медосвидетельствование, потому что обо всем можно договориться. Все зависит только от талантов нарушителя.

Добавим, за пьяное вождение россиянам наказывают штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением прав на срок до 1,5 лет.

Екатерина Брязгунова