Количество проверок автомобилей с несовершеннолетними значительно увеличится в России, сообщает DEITA.RU. Данная мера стала необходимой из-за подготовки к началу учебного года.

Как рассказали в Госавтоинспекции, увеличить число проверок решили в связи с тем, что заканчивается сезон отпусков и все дети перед началом учебного года возвращаются домой.

Кроме того, за последнее время значительно возросло число аварий с участием автомобилей с детьми. Так, например, в субботу, 24 августа, сразу в двух регионах страны произошли серьезные ДТП, в которых дети не только пострадали, но и погибли.

Ранее прошла информация о том, что сотрудники ГИБДД планируют пересмотреть Правила дорожного движения для гидроскутеров и электрических байков. На данный момент происходит согласование проекта постановление, которое в корне изменит жизнь некоторых российских водителей.

Екатерина Брязгунова