Массовые проверки проводят инспекторы ГИБДД

Случаи, когда при остановке автовладельца сотрудник ГИБДД требует предоставить сотовый телефон он уже не редкость, сообщает DEITA.RU. Инспектор имеет полное право затребовать смартфон у водителя, и вот почему.

Оказалось, дело в запрещённых приложениях на смартфоне. Не так давно в Российской Федерации на законодательном уровне было запрещено приложение Telegram. Однако пользователи, так или иначе, обходят запреты.

Поэтому на данный момент сотрудники ГИБДД вправе проверять телефоны автовладельцев за рулем на предмет наличия запрещенных приложений. Примечательно, что право проверять смартфоны водителей не закреплено на официальном уровне. Иными словами, заставить шофера отдать гаджет в руки сотрудника ГИБДД никто не сможет. Однако и спорить, не желая отдавать смартфон в руки инспектора ГИБДД не стоит.

В случае, если водитель желает обезопасить себя, желательно попросить составить протокол, а также пригласить понятых. Вероятно, в этом случае процедура займет больше времени, однако позволит избежать возможных неприятностей.

Софья Корф