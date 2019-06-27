На трассах Приморского края инспекторы ГИБДД проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Мероприятие начнется в пятницу, 28 июня, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует УМВД России по региону.

Перед сотрудниками ДПС стоит единственная задача — выявление на дорогах края нетрезвых водителей. Такое пристальное внимание к пьяным водителям связано в первую очередь с тем, что за первые шесть месяцев текущего года по вине пьяных водителей пострадали 230 человек и 34 гражданина погибли.

Отмечается, что рейды пройдут на территории всех муниципалитетов края.

Ранее DEITA.RU рассказывало о том, что глава МВД Владимир Колокольцев поддержал идею лишать пьяных водителей автомобилей. При этом не отгонять их на штрафстоянку, а пускать с молотка. Вырученные средства планируется направлять в бюджет.

Если учесть, что с начала года стражи порядка выявили свыше 5,5 тысячи нетрезвых водителей и условно принять, что стоимость автомобиля равно 300 тысячам рублей, то бюджет края мог бы заработать ни много ни мало 1,65 миллиарда рублей.

Таким образом, опять же укрупненно считая, за год можно было бы заработать треть бюджета города Владивостока.

Екатерина Брязгунова