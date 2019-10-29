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Массовые СМС-рассылки проведут операторы связи

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Депутаты Государственной Думы рассмотрят в ноябре правительственный законопроект о предупреждении граждан об угрозе ЧС СМС-рассылкой, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с документом, предполагается, что СМИ и операторы связи будут обязаны бесплатно предупреждать россиян об угрозе чрезвычайных ситуаций. Сейчас у властей прямых полномочий давать частным компаниям такие указания нет.

По мнению правительства Дмитрия Медведева, изложенном в пояснительной записке, СМИ и операторы связи не понесут дополнительных расходов в связи с принятием законопроекта на осуществление мероприятий по передаче пользователям услугами связи на пользовательское оборудование и по передаче в эфир сигналов оповещения.

Члены Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовали российскому парламенту принять документ в первом чтении.

Ранее пользователи отмечали, что, исходя из загруженности сети, максимальное время рассылки может доходить до нескольких часов. Поэтому нередко бывает, что все прошло, а вам только пришла смска. Кроме того, есть технические нюансы и в региональной привязке номера телефона. Так, накануне нескольким приморцам пришли СМС о том, что в Иркутской области ожидается ураганный ветер.

Дмитрий Санников

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