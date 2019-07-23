Триста пятнадцать жителей эвакуировали из киргизского села Аксай после произошедшего столкновения с проживающими в таджикском анклаве Ворух, сообщает DEITA.RU.Информацию передает Красный полумесяц на странице в Facebook, ссылаясь на местное отделение МЧС. Сообщается, что пятьдесят пять человек размещены в семьях, еще двести шестьдесят во временных лагерях. Большая их часть женщины и дети.Напомним, что инцидент произошел вчера, двадцать второго июля. Конфликтующие стороны устроили перестрелку из охотничьего оружия, кидали в противника палки и камни. Пятеро киргизсцев ранены, включая пограничника и сотрудника полиции. Со стороны Таджикистана пострадавших четырнадцать, один погибший. По мнению киргизской стороны, повод установка флагштока у въезда в село, таджикской стороны установка стелы с надписью «Аксай».

Анастасия Туркова