Приморцы выйдут на митинг на центральную площадь Владивостока в преддверии V Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 20 августа, в сердце дальневосточной столицы, напротив здания краевой администрации состоится митинг против краевого закона об особо охраняемых природных территориях, поправки в который были недавно приняты парламентариями. Соответствующее заявление в департамент внутренней политики было подано 8 августа, сообщили агентству активисты. Согласно ему, общее количество участников митинга составит около 1,4 тысяч человек. Само мероприятие пройдет с 17 до 19 часов. В уведомлении добавлено, что участники будут использовать технические средства, для большего распространения информации.

Краевой закон об ООПТ был принят 24 июля во втором и третьем чтении. Согласно ему чиновников краевой администрации наделили полномочиями о решении судьбы особо охраняемых природных территориях региона. Отныне любая ООПТ, а их в Приморье 217, может изменить статус и границы, но и быть ликвидированной, что, собственно, и беспокоит приморцев.

Планируется, что в конце акции будет проведен сбор подписей за отзыв депутата Законодательного собрания, руководителя фракции ЛДПР Евгения Зотова, который был инициатором краевого закона об отмене статуса «Особо охраняемых природных территорий». Во время предыдущего протеста экологи и активисты собирали подписи за отставку сенатора от Приморского края. Он состоялся в день Прямой линии с президентом Путиным 20 июня. Тогда эко-активисты выступали против точечной застройки, угольной пыли, резидентов ТОР и СПВ. Власти пытались купировать протест, однако неожиданный фестиваль автомотоспорта на центральной площади не помешал общественникам провести заявленный митинг.

Эксперты отмечают рост протестной активности в Приморье, однако нарастает она пропорционально общероссийскому напряжению, и местные власти пока предпочитают ее терпеть, а не подавлять, заявлял в интервью DEITA.RU Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Недовольных во Владивостоке процентно меньше, чем в митингующей Москве, но и здесь их число растет, так как ухудшаются социально-экономические показатели – более чем на 25% за год. Большая часть граждан недовольны своим материальным положением, чувствуют его ухудшение, хотя на «политических» показателях, таких как рейтинг «ЕР», доверия Путину и губернатору – это пока слабо отражается. В целом по ДВФО позиции у края достаточно устойчивые, с точки зрения стабильности власти, а значит и протестную активность легче терпеть, чем подавлять, так как опасности она пока не представляет», - считает эксперт.

Однако некоторые аналитики отмечают, что если на западе страны политический протест перерастает в социальный, то в Приморье и на Дальнем Востоке существует другая опасность: что социальный протест может перерасти в политический, поэтому региональным властям точно не стоит расслабляться.

Иван Крышан