Массовый митинг прошел в Приморье

Пока люди сидят без работы и без денег, иностранцам в Приморье на предприятиях ТОР предлагают зарплаты в 150 тысяч рублей в месяц, сообщает DEITA.RU.



Сотни людей вышли на улицы "любимого города Путина" -Приморского города Большой Камень в знак протеста против привлечения иностранной рабочей силы в понедельник, 7 октября. На площади перед входом в угасающую «Звезду» (ДВЗ "Звезда", некогда градообразующее предприятие, которое теперь на грани закрытия) собрались работники предприятия и местные жители.

Как сообщили жители Большого Камня, в повестке митинга значились борьба за справедливость, нормальные рабочие места для приморцев и высокие зарплаты. Планировалось даже выступить против понижения районного коэффициента и отправить жалобы в Москву.

Однако на деле митинг превратили в концерт с хором, матрешками и сказками. Жители Большого Камня рассказали корреспонденту ИА DEITA.RU, что у всех присутствующих сложилось впечатление: протест сливают.

Однако немного времени проблемам города все же уделили: работница ДВЗ «Звезда» рассказала о том, что работы нет, как нет и зарплат. В очередной раз вспомнили граждан КНР, которые в том же Большом Камне получают работу с зарплатой в 145 тысяч рублей. Подтверждение есть у местного профсоюза – представители имеют на руках договор предприятия с иностранцем. Именно этот факт и послужил поводом выйти на улицы сотням местных жителей: ведь, создавая территории опережающего развития и вкладывая в них миллиарды бюджетных рублей, дальневосточникам обещали новые рабочие места, высокую зарплату и ощутимое улучшение уровня жизни. По факту же сейчас на одно из крупнейших предприятий России, которое строится в Большом Камне по поручению президента, по утрам выстраиваются очереди из иностранных рабочих.

Напомним, правительство на днях утвердило новые критерии оценки ТОР. Теперь опережающее территории будут оценивать по количеству вложенных в них иностранных инвестиций в сравнении с бюджетными затратами.

Елена Миронова