«Большой фестиваль футбола» будет царить в семи российских городах - от Владивостока до Волгограда, сообщает DEITA.RU.

Инициатором грандиозного летнего марафона стал чемпион России по футболу 2019 года, самый популярный футбольный клуб страны «Зенит», при поддержке «Газпромбанка». Во Владивостоке все мероприятия будут проходить при поддержке администрации Приморского края.

Широка образовательная программа фестиваля: 30 и 31 мая для студентов Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса футбольные клубы «Зенит» и «Газпром» — Академия «Зенита» проведут познавательные мастер-классы. А масштабный городской праздник стартует на Центральной площади Владивостока в День защиты детей 1 июня, в 10 часов утра. У гостей фестиваля появится уникальный шанс познакомиться с любимцем питерской публики, всех будет приветствовать маскот футбольного клуба «Зенит» по имени Лева. Вход на мероприятие свободный.

В ходе фестиваля состоится открытая тренировка под руководством тренеров Академии «Газпром». Затем, при помощи специальных тестов, тренеры выберут шесть лучших игроков в возрасте от 8 до 12 лет для прохождения тренировочного сбора в академии сине-бело-голубых, который пройдет с 29 июля по 11 августа в Санкт-Петербурге. Юным футболистам организаторы оплатят перелет и проживание, но самое главное, будет организована насыщенная спортивная, образовательная и культурная программа.

Много интересного на фестивале найдет для себя каждый: помимо футбола, гостей ждет множество детских и семейных развлечений, которые легли в основу «Фан-Променада» на домашних матчах «Зенита». Для юных гостей это возможность сделать яркие футболки, собрать огромный пазл и разукрасить большое панно с футболистами. Для ребят постарше также предусмотрена насыщенная программа - интерактивные футбольные аттракционы, среди которых: текбол, футбольные дартс и бильярд, кикер, автобол и «Панна-футбол». И все смогут проявить свои футбольные знания в викторинах. Также на фестивале будет работать зона виртуальной реальности, которая позволит «прогуляться» по «Газпром Арене» – одному из самых современных стадионов мира, или погрузиться в атмосферу матча, попробовав себя против вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева.

Приятный сюрприз ожидает и самых активных участников праздника - розыгрыш фирменных сувениров футбольного клуба «Зенит».

А победители супер-конкурса получат потрясающий приз – поездка на футбольные выходные в Санкт-Петербург с посещением домашнего матча на «Газпром Арене» в сезоне 2019-20! Но для этого надо будет потрудиться - пройти полосу препятствий с мячом, наполненным водой, причем нужно сделать это быстрее, чем Андрей Аршавин.

И самое незабываемое - впервые в истории фестиваля «Зенит» представит кубок чемпионов России, перешедший клубу на вечное хранение. Гости смогут сфотографироваться в фотозоне с кубком и посетить выставку, посвященную всем шести чемпионствам «Зенита».

«Этот футбольный праздник даст большой импульс развитию этого замечательного и самого демократичного вида спорта, — рассказал начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Ожередов, - Для приморских ребят откроются новые возможности, а самые талантливые дети получат шанс попасть в летний лагерь известного российского клуба. Приглашаем всех поклонников футбола с семьями и друзьями, потому что это будет настоящий праздник футбола!», - отметил собеседник. (Что за собеседник?)

Спортивный праздник – прекрасный подарок приморцам, которые все активнее занимаются спортом, развитие которого проходит в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2013 – 2021 годы»,

От Тихого океана футбольная волна «полетит» в Омск (8 июня) и Тюмень (15 июня),затем фестиваль пройдет еще в четырех городах России – Челябинске (23 июня), Перми (29 июня), Нижнем Новгороде (6 июля) и Волгограде (13 июля).

Добавим, что подробности о «Большом фестивале футбола» можно найти по официальному хэштегу #бфф2019 и на сайте bigfest.fc-zenit.ru.

Инна Эстрина