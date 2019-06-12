Сразу два штрафа одновременно могут получить любители парковки на газоне и тротуаре, сообщает DEITA.RU.

Верховный суд России на заседании пленума представил важнейший документ. Это проект постановления, который разъясняет нижестоящим судам, как именно нужно применять главу 12 КоАП, касающуюся нарушений правил дорожного движения.

В части стоянки автомобиля на тротуаре или пешеходном переходе, согласно КоАП, предусмотрен штраф в размере 1 тысяча рублей. При этом Верховный суд разъясняет случаи, когда машина стоит там, где правила дорожного движения не действуют. Например, если автомобиль припаркован на газоне, или детской площадке, то применяются штрафы, прописанные в региональных законах.

Разбирает Верховный суд и такую нередкую для Владивостока ситуацию, когда машина стоит одновременно сразу и на газоне, и на тротуаре. По мнению Верховного суда, автовладелец должен получить два разных постановления сразу по двум нарушениям. При этом нарушение должны будут зафиксировать и госавтоинспектор и представитель муниципальной административной комиссии, которые оформят два разных материала.

Дмитрий Санников