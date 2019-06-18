Жительница Камчатки, не имеющая водительского удостоверения, заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 29-летняя жительница села Паратунка решила перепарковать автомобиль своего знакомого после того, как выпила литр пива. В тот момент, когда гражданка находилась за рулем, ее остановили сотрудники ДПС.

В ходе проверки удалось выяснить, что к своим 29 годам женщина не получила водительского удостоверения и только сейчас проходить обучение в автошколе. Ранее сельчанка уже задерживалась инспекторами за езду в пьяном виде, при этом тогда, в 2018 году, она отказалась от медицинского освидетельствования. В прошлый раз по решению суда гражданка должна была заплатить 30 тысяч рублей. За повторное нарушение закона суд приговорил ее к штрафу в 200 тысяч, с возможностью оплатить его в рассрочку, так как и женщины двое детей, младшему едва исполнился год.

Екатерина Брязгунова