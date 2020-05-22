telegr wh call

Новости

Цены на овощи взлетели на Дальнем Востоке из-за перекрытия границы с Китаем

22 Май 2020, 18:15

Голоруких россиян не пустят в самолет

22 Май 2020, 17:45

Олег Кожемяко сообщил о достижении нужных цифр по коронавирусу

22 Май 2020, 17:38

Дождь и сильный ветер испортят выходные владивостокцам

22 Май 2020, 17:22

Мать из Приморья, выбросившая ребёнка из окна, избежала тюрьмы

22 Май 2020, 17:17

Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

22 Май 2020, 16:42

Приморец взял ключи у заснувшего собутыльника и стал героем полицейской погони

22 Май 2020, 16:15

Китайцы забросали дальневосточных медсестер камнями: девушки скрылись в лесу

22 Май 2020, 15:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Мать из Приморья, выбросившая ребёнка из окна, избежала тюрьмы

окно

В столице Приморского края завершилось расследование дела, касавшегося жуткого преступления – новоиспеченная мать осенью прошлого года выбросила из окна собственного ребёнка, сообщает ИА DEITA.RU по материалам региональной прокуратуры.

37-летняя жительница Владивостока в ноябре 2019 года выбросила сына из окна восьмого этажа. Малыш получил травмы и скончался, ему было всего 4 месяца.

По делу была организована судебно-психиатрическая экспертиза, согласно результатам которой женщину признали невменяемой во время совершения преступления. Это означает, что мать минуя тюрьму, отправится в психиатрический стационар на лечение, которое пройдёт в принудительном порядке.

Читайте также:

Приморских школьников ждет ЕГЭ с 29 июня

Сажать в тюрьму за серые зарплаты предложили Путину

Росреестр рассказал, как получить госуслуги

Софья Корф

Популярное

Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

Федеральный министр нашел коррумпированных чиновников в Приморье

Как выехать на встречку и не лишиться прав

Эксперты назвали пять нокаутов коронавируса российским автомобилистам
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...