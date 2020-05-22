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Мать из Приморья, выбросившая ребёнка из окна, избежала тюрьмы
В столице Приморского края завершилось расследование дела, касавшегося жуткого преступления – новоиспеченная мать осенью прошлого года выбросила из окна собственного ребёнка, сообщает ИА DEITA.RU по материалам региональной прокуратуры.
37-летняя жительница Владивостока в ноябре 2019 года выбросила сына из окна восьмого этажа. Малыш получил травмы и скончался, ему было всего 4 месяца.
По делу была организована судебно-психиатрическая экспертиза, согласно результатам которой женщину признали невменяемой во время совершения преступления. Это означает, что мать минуя тюрьму, отправится в психиатрический стационар на лечение, которое пройдёт в принудительном порядке.