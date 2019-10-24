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19 Август 2019, 19:45

Мать потеряла младенца при рискованном перелете

самолет

Воздушные перелеты представляют собой особенную опасность для грудных детей. Так, сейчас Минздрав Камчатки проводит расследование по делу гибели трехмесячного ребенка на борту самолета Петропавловск-Камчатский - Хабаровск, сообщает DEITA.RU.

Трагедия случилась еще в начале октября, когда жительница Петропавловска-Камчатского летела с маленьким сыном в Хабаровск на операцию. Отмечается, что ребенок появился на свет раньше срока, у малыша был порок сердца. В Хабаровск семья летела на операцию в сопровождении медиков.

Мать погибшего решила везти малыша обычным пассажирским рейсом. По пути ребенок перенес три сердечных приступа. У медиков кончился кислород и лекарства. Баллон кислорода, предложенный экипажем воздушного судна, не подошел по размеру младенцу. Мальчик скончался незадолго до приземления.

Недавно женщина подала заявление в камчатский Минздрав.

Процессуальное решение примут после проверок.

Напомним, 8 октября на борту российских авиалиний погибло два человека. Так, пассажир, летевший из Сочи в Москву, умер за несколько минут до экстренной посадки в Воронеже после приступа.

Другой погибший уже сел за борт в плохом состоянии, однако, решил продолжить свое путешествие. В пути его состояние стало резко ухудшаться, и действия экипажа самолета по реанимации не принес результат. Мужчина скончался во время снижения самолета над Омском, где его ожидали медики.


Александра Маслова  

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