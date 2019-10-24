Мать потеряла младенца при рискованном перелете

Воздушные перелеты представляют собой особенную опасность для грудных детей. Так, сейчас Минздрав Камчатки проводит расследование по делу гибели трехмесячного ребенка на борту самолета Петропавловск-Камчатский - Хабаровск, сообщает DEITA.RU.

Трагедия случилась еще в начале октября, когда жительница Петропавловска-Камчатского летела с маленьким сыном в Хабаровск на операцию. Отмечается, что ребенок появился на свет раньше срока, у малыша был порок сердца. В Хабаровск семья летела на операцию в сопровождении медиков.

Мать погибшего решила везти малыша обычным пассажирским рейсом. По пути ребенок перенес три сердечных приступа. У медиков кончился кислород и лекарства. Баллон кислорода, предложенный экипажем воздушного судна, не подошел по размеру младенцу. Мальчик скончался незадолго до приземления.

Недавно женщина подала заявление в камчатский Минздрав.

Процессуальное решение примут после проверок.

Напомним, 8 октября на борту российских авиалиний погибло два человека. Так, пассажир, летевший из Сочи в Москву, умер за несколько минут до экстренной посадки в Воронеже после приступа.

Другой погибший уже сел за борт в плохом состоянии, однако, решил продолжить свое путешествие. В пути его состояние стало резко ухудшаться, и действия экипажа самолета по реанимации не принес результат. Мужчина скончался во время снижения самолета над Омском, где его ожидали медики.





Александра Маслова