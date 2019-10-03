Мать с дочерью выгнали из кафе в «Калина молл»

Жительница Владивостока не смогла попасть в кафе с особенной дочерью в одном из крупнейших торговых центров города, сообщает DEITA.RU. Об этом женщина написала президенту общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артему Моисеенко.

По словам женщины, она пришла в одну из бургерных «Калина молл» с дочерью-колясочницей, однако им отказали предоставить столик, сославшись на то, что коляска будет мешать обслуживать посетителей.

Как отметил Моисеенко, ему казалось, что во Владивостоке уже удалось победить предрассудки и стереотипы относительно особенных людей, однако это не так.

Ранее DEITA.RU неоднократно писало о том, что в подобных ситуация пострадавшие обращались в прокуратуру и после разбирательства владельцы кафе выплачивали достаточно крупные компенсации за моральный ущерб.

Екатерина Брязгунова