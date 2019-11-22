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Мать выкинула в окно новорожденного
Тело младенца нашли в краевом центре Приморья сообщает DEITA.RU.
Очевидцы обнаружили лежащего на земле младенца на улице Часовитина во Владивостоке.
Следственный комитет края отметил, что травмы, полученные ребенком, были характерны для падения с высоты.
«Полиция задержала основную подозреваемую – 37-летнюю горожанку. По предварительной версии, она выбросила малыша с восьмого этажа – около 30 метров. Ребенок погиб на месте», - обозначили в ведомстве.
Подчеркивается, что до окончательного вердикта будет сделано несколько экспертиз, в том числе мать погибшего пройдет психиатрическую проверку.
Отметим, что уже на данный момент по факту гибели новорожденного следствие открыло уголовное дело.
Александра Маслова