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Мать выкинула в окно новорожденного

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Тело младенца нашли в краевом центре Приморья сообщает DEITA.RU.

Очевидцы обнаружили лежащего на земле младенца на улице Часовитина во Владивостоке.

Следственный комитет края отметил, что травмы, полученные ребенком, были характерны для падения с высоты.

«Полиция задержала основную подозреваемую – 37-летнюю горожанку. По предварительной версии, она выбросила малыша с восьмого этажа – около 30 метров. Ребенок погиб на месте», - обозначили в ведомстве.

Подчеркивается, что до окончательного вердикта будет сделано несколько экспертиз, в том числе мать погибшего пройдет психиатрическую проверку.

Отметим, что уже на данный момент по факту гибели новорожденного следствие открыло уголовное дело.

 

Александра Маслова

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