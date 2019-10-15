Матерей-одиночек лишат детских пособий

Чтобы получать «детские деньги», придется побегать по судам или начать получать «черную» зарплату, сообщает DEITA.RU.



Эксперты оценили инициативу Минтруда прекратить выплаты детских пособий работающим даже на полставки родителям. Сейчас предложение проходит общественное обсуждение.

Как заявил в разговоре с «Российской газетой» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, инициатива может создать кучу проблем семьям.

Напомним, сейчас пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет не выплачивают только в случае, если родитель работает на полной ставке. Сейчас предлагается лишать денег и тех, кто подрабатывает.

Прежде всего, проблемы гарантированно начнутся у матерей-одиночек. Из-за отсутствия кормильца женщины вынужденно берут подработки, чтобы прокормить себя и ребенка. И из-за этого их лишат денег по уходу за ребенком.

Кроме того, непонятно, как именно Минтруд намерен определять: ухаживает родитель за ребенком или нет. В современном мире работать можно из дома пока ребенок спит или гуляет со вторым родителем.

Сафонов отметил, что новые поправки приведут к тому, что родители, которым действительно нужны эти пособия, либо будут уходить в тень на рабочем месте, либо судиться. И в этом случае у Минтруда будут проблемы с тем, чтобы доказать, что родитель не заботится о ребенке.

Елена Миронова