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Материнский капитал добавят к жилищному сертификату
25 Сентябрь 2019, 13:46
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края внесли важные поправки в закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края», сообщает DEITA.RU.
На сентябрьском заседании краевого парламента документ был принят во втором и третьем чтениях. В соответствии с законом, при покупке жилья по сертификату дети-сироты, имеющие двух и более детей, смогут использовать средства материнского капитала.
Сейчас региональное законодательство предусматривает для
детей-сирот в качестве дополнительной меры социальной поддержки однократное
предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в
собственность, удостоверяемой сертификатом. Воспользоваться данной мерой
поддержки вправе лица указанной категории, достигшие возраста 25 лет, имеющие
удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. При приобретении по
договору купли-продажи жилого помещения вправе кроме средств, удостоверяемых
сертификатом, также использовать собственные средства.
При этом, действующим федеральным и краевым законодательством для лиц, имеющих двух и более детей предусмотрены меры поддержки в виде выплаты материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала, средства которых можно на улучшение жилищных условий.
Учитывая установленный нормами федерального и краевого законодательства порядок распоряжения средствами материнского капитала и оформления приобретенного за его средства жилого помещения в общую собственность родителей и детей (при определенных условиях) по соглашению, в законопроекте отдельно регламентированы такие случаи.
Как отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, принятые депутатами изменения расширяют возможности для улучшения жилищных условий для детей-сирот, имеющих детей.
Дмитрий Санников