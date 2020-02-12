Материнский капитал можно будет получить без бюрократических сложностей

Формат предоставления материнского капитала новоиспеченным российским родителям изменится на проактивный, сообщает ИА DEITA.RU.

Такие планы имеет Министерство труда и соцзащиты. По сведениям «Парламентской газеты», перемены означают, что заявители больше не должны будут обивать пороги различных ведомств. Теперь нужно будет однократно подготовить заявление в Пенсионный фонд, а уже после этого специалисты самостоятельно обратятся к соответствующим базам данных и заполнят все необходимые сведения. Заявление можно будет оформить даже через сайт госуслуг.

В последнем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин посвятил значительную часть выступления вопросам поддержки семьи и материнства. В частности, маткапитал будет проиндексирован, начнет выдаваться за рождение первенца, а программа в принципе получит продление до конца 2026 года.

«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения – наш безусловный приоритет», – отметил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Кроме того, если сейчас ПФО принимает решение о выдаче сертификата либо об отказе в течение 15 дней, теперь речь идет о пяти днях. Изменения должны вступить в силу ориентировочно в следующем году.