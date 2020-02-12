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Материнский капитал можно будет получить без бюрократических сложностей
Хватит одного обращения через сайт госуслуг
Формат предоставления материнского капитала новоиспеченным российским родителям изменится на проактивный, сообщает ИА DEITA.RU.
Такие планы имеет Министерство труда и соцзащиты. По сведениям «Парламентской газеты», перемены означают, что заявители больше не должны будут обивать пороги различных ведомств. Теперь нужно будет однократно подготовить заявление в Пенсионный фонд, а уже после этого специалисты самостоятельно обратятся к соответствующим базам данных и заполнят все необходимые сведения. Заявление можно будет оформить даже через сайт госуслуг.
В последнем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин посвятил значительную часть выступления вопросам поддержки семьи и материнства. В частности, маткапитал будет проиндексирован, начнет выдаваться за рождение первенца, а программа в принципе получит продление до конца 2026 года.
«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения – наш безусловный приоритет», – отметил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Кроме того, если сейчас ПФО принимает решение о выдаче сертификата либо об отказе в течение 15 дней, теперь речь идет о пяти днях. Изменения должны вступить в силу ориентировочно в следующем году.