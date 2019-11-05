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Материнский капитал не принимают для льготной ипотеки

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Многие российские банки отказываются принимать материнский капитал, как первоначальный взнос для льготной ипотеки под 5-6% годовых, сообщает DEITA.RU. 

В регуляторе заявили, что банки не нарушают законодательства, несмотря на то, что программу инициировал президент РФ Владимир Путин. По ней молодая семья, в которой родился еще один ребенок с 2018 по 2022 год могут получить ипотеку под 6% годовых. Согласно условиям программы первоначальный взнос от 20% всей стоимости. А ипотечный кредит можно получить только в строящемся доме.

В банках отметили, что для первоначального взноса берут только накопления, а не государственные субсидии. В Сбербанке заявили, что готовы взять материнский капитал, если застройщик готов ожидать перечисления средств. При этом банк не готов перечислять застройщику собственные средства. Отказы молодые семьи получают в основном в крупных банках: ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

В свою очередь менее крупные банки охотно выдают льготную ипотеку, используя материнский капитал, в том числе и банк «Дом.РФ». В этом случае банк перечисляет свои деньги строительной компании, а после ждет перечисления средств на собственные счета. В ПФР заявили, что средства приходят достаточно быстро, время рассмотрения заявлений и процесс перечисления были уменьшены вдвое за последние годы. 

Однако по заявлениям самих банкиров материнский капитал не особо рассматривают, как первоначальный взнос, потому что это говорит о дисциплине заемщика. Если заемщик вносит минимальную сумму, то риск дефолта выше, чем среди тех, кто вносит больше.

Напомним, что на Дальнем Востоке ввели новую льготную ипотеку под 2% годовых. Однако как, оказалось, воспользоваться ипотечной программой смогут не все жители ДФО, основной преградой может оказаться 20% первоначальный взнос. 

Иван Юрьев

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