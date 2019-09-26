Новости
Особые коэффициенты введут для водителей
26 Сентябрь 2019, 19:45
Дворовые территории благоустраивают в Приморье
26 Сентябрь 2019, 19:37
Стало известно, куда россияне тратят деньги из Сети
26 Сентябрь 2019, 19:30
Новое оборудование закуплено в приморскую больницу
26 Сентябрь 2019, 19:17
«Просто скажите: «Да» — новый обман оставит владельцев карт без денег
26 Сентябрь 2019, 19:15
Домохозяйкам предложили начислять зарплату и стаж
26 Сентябрь 2019, 19:00
Специалисты из западной части страны переезжают жить и работать в Приморье
26 Сентябрь 2019, 19:00
В Приморье мост обрушился под груженым самосвалом
26 Сентябрь 2019, 18:54
Материнский капитал собираются увеличить
26 Сентябрь 2019, 18:00
Стало известная величина, которую будет составлять выплата, сообщает DEITA.RU.
В следующем году материнский капитал может составить уже 466 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные из бюджета, запланированного на ближайшие три года.
Пока документ является лишь проектом и должен пройти согласование депутатов Госдумы, однако если законотворцы его примут, то у молодых семей появится больше денег для воспитания и развития своих детей, а также улучшения условий проживания.
Ранее сообщалось о том, какие ещё положительные нововведения россиянам готовит новый бюджет.
Дмитрий Шевченко