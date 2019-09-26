Материнский капитал собираются увеличить

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семья, дети, люди

Стало известная величина, которую будет составлять выплата, сообщает DEITA.RU.

В следующем году материнский капитал может составить уже 466 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные из бюджета, запланированного на ближайшие три года.

Пока документ является лишь проектом и должен пройти согласование депутатов Госдумы, однако если законотворцы его примут, то у молодых семей появится больше денег для воспитания и развития своих детей, а также улучшения условий проживания.

Ранее сообщалось о том, какие ещё положительные нововведения россиянам готовит новый бюджет.

Дмитрий Шевченко

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