Материнский капитал собираются увеличить

Стало известная величина, которую будет составлять выплата, сообщает DEITA.RU.

В следующем году материнский капитал может составить уже 466 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные из бюджета, запланированного на ближайшие три года.

Пока документ является лишь проектом и должен пройти согласование депутатов Госдумы, однако если законотворцы его примут, то у молодых семей появится больше денег для воспитания и развития своих детей, а также улучшения условий проживания.

Ранее сообщалось о том, какие ещё положительные нововведения россиянам готовит новый бюджет.

Дмитрий Шевченко