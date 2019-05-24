Названы сроки окончания программы поддержки матерей в России, сообщает DEITA.RU.

Правительство может продлить период окончания выдачи материнского капитала до 2025 года. По данным banki.ru, сроки перенесут если министры одобрят соответствующее предложение Госдумы по их увеличению.

Кроме этого, парламентарии предлагают обсудить возможность увеличения способов применения маткапитала, в частности на получение образования матерью.

Также в Госдуме рекомендовали создать единый инструмент информирования граждан о мерах соцзащиты, социальных услугах и других гарантиях.