Полицейские задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в серии краж, сообщили DEITA.RU в городском отделе МВД России.

Потерпевший оставил на ночь автомобиль на придомовой территории в районе дома по улице Советской. Утром мужчина обнаружил, что с машины похищены два аккумулятора. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 10 тысяч рублей.

Затем в дежурную часть поступило заявление еще одного жителя города Уссурийска. 41-летний мужчина сообщил о краже имущества из принадлежащей ему квартиры. Он употреблял спиртные напитки со своими знакомыми. Утром потерпевший обнаружил пропажу телевизора, а также телефона, документов и личных вещей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который признался в совершенных кражах.

Возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные с причинением значительного ущерба гражданам. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Между тем, есть некоторые признаки, по которым можно понять, что вашу квартиру сбираются ограбить.Подозрительные вещи – монетка или рекламный буклет в двери, щепка на коврике, проволока, фольги или спичка в дверном проеме. Так воры иногда проверяют, дома ли хозяин: если метка осталась на месте через несколько дней – значит можно грабить.

Такие же следы могут быть на почтовых ящиках. Или еще один прием: если в ящике остается почта, и ее никто не вынимает несколько дней, ящик полон листовками – хозяина квартиры, скорее всего, дома нет.

Дмитрий Санников