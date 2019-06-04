Отмена материнского капитала может произойти в том случае, если российские власти разрешат использовать маткапитал для приобретения автомобиля, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал член Общественной наблюдательной комиссии, социолог Сергей Таланов.

По словам Таланова, подобная инициатива приведет к всплеску мошенничества. В первую очередь это связано с тем, что граждане смогут покупать автомобили и оформлять их на третьи лица.

Конечно, проект закона предусматривает эту возможность, поэтому авторы инициативы предлагают запретить перепродажу машины в течение трех лет. Однако, по мнению социолога, даже через три года машина будет не очень старой и ее можно будет продать на выгодных условиях.

«Машины, приобретенные на средства капитала, могут по доверенности передаваться в пользование третьим лицам с правом их дальнейшего выкупа», — цитирует URA.RU Таланова, который добавляет, что число таких афер может стать огромно. Именно из-за этого есть риск того, что России отменят материнский капитал.

Ранее прошла информация о том, что в стране хотят вознаграждать мужчин за рождение третьих детей. Им предлагают давать также порядка полмиллиона, но только в том случае, если все дети от одной женщины и брак официально зарегистрирован.

Екатерина Брязгунова