Москалькова призвала расширить возможности для использования маткапитала на лечение детей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Бывают случаи, когда федеральных льгот не хватает, и ребенок остается без операции или лечения. Чтобы избежать подобных ситуаций, можно разрешить родителям использовать маткапитал на подобные нужды, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В настоящее время деньги из материнского капитала можно тратить только на соцадаптацию детей-инвалидов и на товары, услуги и мероприятия, которые входят в данную программу. И то – семья вынуждена оплатить все самостоятельно, а компенсацию получить позже.

Москалькова предлагает обратиться к опыту субъектов, где подобные программы уже действуют. Например, в Нижегородской, Ульяновской областях и Республике Саха (Якутии).

Анастасия Туркова