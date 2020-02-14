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Маткапитал можно будет тратить по-новому

Дети

По мнению общественников, не всем нужна ипотека

Общественная организация «Опора России» обратилась к Минпромторгу и мэру Москвы с предложением разрешить молодым родителям тратить материнский капитал не только на глобальные нужды, но и на повседневные товары для детей отечественного производства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

По мнению общественников, это не только поможет родителям в воспитании и содержании ребенка, но и станет поддержкой в развитии отечественных производителей детских товаров. На сегодняшний день иностранные компании занимают значительную долю рынка детских товаров, и российским предпринимателям трудно с ними конкурировать. Принятие новых поправок станет дополнительным стимулом для их подъема и может привлечь в индустрию более 50 млрд рублей.

Сейчас материнский капитал можно потратить только на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию для матери или образование ребенка. Но, по мнению общественников, не всем нужна ипотека, а чтобы потратить деньги на образование, ребенка сначала надо поставить на ноги, обеспечив его товарами повседневной необходимости: одеждой, игрушками, гигиеническими средствами и т.д. Тем более что в законодательстве уже существует такая статья для семей с ребенком-инвалидом.

В Госдуме пока не поддержали данную инициативу, заявив, что цель материнского капитала – создание стабильной опоры в будущем семьи, а не мелкие расходы. Однако общественники предлагают сделать такой эксперимент пока только в пределах Москвы и, если он пройдет удачно, то позже можно будет распространить эту практику на федеральном уровне.

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