Маткапитал можно будет тратить в обход банков

Имеющие право на маткапитал российские семьи смогут тратить эти деньги на погашение ипотеки, не прибегая к услугам банков, сообщает ИА DEITA.RU

Такой законопроект, согласно сведения «Известий», вскоре будет внесен в Госдуму. Правительство при этом уже дало положительный отзыв на поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«Предлагаемые изменения позволят лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направлять средства материнского капитала на погашение своих обязательств по заключенным с указанными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования договорам кредита», – отмечает Кабмин.

Для оплаты ипотечного кредита маткапиталом будут уполномочены некие организации. Кроме того, эту функцию получит правительственное учреждение, занимающееся военной ипотекой.