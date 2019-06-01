Материнский капитал снова предложили использовать для покупки машин, сообщает DEITA.RU. Родители смогут использовать машину для того, чтобы отдыхать всей семьей, а также отвозить малышей в садик и школу.

Накануне депутаты от «Справедливой России» в очередной раз предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку личных автомобилей. Однако речь идет только о тех семьях, где воспитываются двое и более несовершеннолетних детей.

Как пишет инфорагентство «Москва», проект закона уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу. По мнению народного избранника, автомобиль необходим в тех семьях, где воспитываются несколько детей. Мало того, что их приходится возить в детский сад и школу, бывают случаи, когда нужно экстренно отправиться в больницу.

Стоит отметить, что в 2017 году уже подобное предложение прозвучало, но было отклонено, так как при покупке автомобиля не учитываются интересы ребенка.

Ранее прошла информация о том, что в России хотят выдавать так называемый отцовский капитал за рождение в семье третьего ребенка.

Екатерина Брязгунова