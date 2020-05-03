Маткапитал теперь проще потратить

Сделан новый шаг к тому, чтобы получение материнского капитала стало предельно комфортным процессом для семей, сообщает ИА DEITA.RU.

Уже с 1 мая вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда, утверждающее внесенные ранее поправки в Административный регламент. Именно на этот документ ориентируются чиновники, работающие с материнским капиталом, пишет «Парламентская газета».

Если до этого бюрократия позволяла рассматривать заявления о распоряжении средствами маткапитала в течение тридцати дней, теперь срок сокращен до десяти. Кроме того, как толь решение принято, отводится только один день на сообщение об этом заявителям.

Более существенное изменение произойдет с 1 января. Тогда с новоиспеченных родителей снимут обязанность возиться с большим пакетом документов: специалисты ведомства соберут нужные бумаги самостоятельно. Органы власти должны будут предоставлять их по запросу чиновников в течение пяти дней.