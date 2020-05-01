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Матрос «всемогущий»: «решал проблемы» за деньги, но получил приговор суда
Во Владивостоке вынесен приговор парню, который обманом получил 2,5 млн рублей
В столице Приморья вынесли приговор матросу запаса, который ранее проходил службу по контракту в одной из войсковых частей Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU по материалам "Золотого моста".
Предприимчивый мужчина смог убедить жертв мошенничества, что имеет связи, и сможет помочь в решении вопросов разной сложности – например, досрочно получить воинское звание и недвижимость или устроить на службу в самые разные структуры. За два года – 2018 и 2019 матрос «всемогущий» обманул 23 человека в самых разных званиях. Дар убеждения озолотил молодого человека, принеся ему свыше 2,5 миллионов рублей. Деньги матрос использовал по своему желанию.Матрос признан виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. По информации главного военного следственного управления СК России суд избрал наказание в виде принудительных работ. Теперь предприимчивому матросу придётся отработать четыре с половиной года, на протяжении которых 10% от зарплаты будет взиматься в доход страны. Кроме того, все деньги, которые матрос успел взять у потерпевших, матрос обязан будет выплатить жертвам обмана.