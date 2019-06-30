матвиенко смеется

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала добиться признания недопустимости санкций против парламентариев, сообщает DEITA.RU.

Как считает Валентина Матвиенко, нужно объединять усилия всех парламентов, чтобы добиться признания недопустимости введения каких-либо санкций против парламентариев. Об этом она заявила в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве.

Впервые Матвиенко лично столкнулась с американскими санкциями 4 года назад. В 2015 году российская парламентская делегация получила приглашение принять участие во Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей в Нью-Йорке под эгидой Межпарламентского союза.

Власти США выдали Матвиенко визу, которая позволяла посещать лишь мероприятия ООН, а МПС формально структурой ООН не является, хотя и объединяет парламентариев практически всех стран мира. В итоге российская делегация отказалась от участия в мероприятии.

Дмитрий Санников

Читайте также: