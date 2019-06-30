Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала добиться признания недопустимости санкций против парламентариев, сообщает DEITA.RU.

Как считает Валентина Матвиенко, нужно объединять усилия всех парламентов, чтобы добиться признания недопустимости введения каких-либо санкций против парламентариев. Об этом она заявила в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве.

Впервые Матвиенко лично столкнулась с американскими санкциями 4 года назад. В 2015 году российская парламентская делегация получила приглашение принять участие во Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей в Нью-Йорке под эгидой Межпарламентского союза.

Власти США выдали Матвиенко визу, которая позволяла посещать лишь мероприятия ООН, а МПС формально структурой ООН не является, хотя и объединяет парламентариев практически всех стран мира. В итоге российская делегация отказалась от участия в мероприятии.

Дмитрий Санников