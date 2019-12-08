Матвиенко накажет министерство за изменения в ЖКХ

Административное наказание попросила выписать министру правительства Валентина Матвиенко, сообщает DEITA.RU.

По словам законодателя, в течение года соответствующее министерство не подготовилось к реализации закона «об умных счетчиках». За все время не было подписано ни одного необходимого акта, несмотря на то что дорожная карта была представлена еще весной.

В итоге спикер предложила показательно наказать одного из заместителей Александра Новака, что остальные начали хотя бы бояться. Такие мысли Матвиенко высказала на крупном совещании.

С ней в полемику попыталась вступить одна из замов, которая в ответ услышала, что она плохо владеет всей ситуацией, и вопрос ей необходимо изучить лучше.

Напомним, что закон был принят почти год назад. По нему в тариф включаются расходы на подключение умных счетчиков электроэнергетики. Вступление в силу — начало 2020 года.

Иван Юрьев