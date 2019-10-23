Матвиенко предложила ректорам контролировать бывших выпускников

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что главы медицинских вузов должны отвечать за трудоустройство бывших выпускников. Кроме того, руководствам регионов и Минздраву спикер предложила «тщательнее планировать целевой прием», сообщает DEITA.RU.

На заседании Совета по региональному здравоохранению глава Совфеда подчеркнула необходимость перестроить систему целевого набора в вузах. По словам спикера, Минздрав и регионы «слабо взаимодействуют» с медицинскими вузами, не отслеживая всю систему целевого обучения. Председатель отметила, что в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах ощущается острая нехватка в самых важных врачах.

В то же время, только 47 из 103 из российских вузов, которые выпускают «в свет» будущих медиков, находятся в ведомстве Минздрава.

Долю студентов-целевиков Матвиенко предложила увеличить до 70%, постепенно «повышая планку», чтобы довести их количество до 100% для ординатуры.

Кроме того, одной из основных проблем спикеры назвали нехватку статистики о трудоустройстве молодежи в сфере медицины. По примерным данным, около 20-30 процентов выпускников так и не начинают свою карьеру «по специальности».

- Раньше каждый ректор отслеживал судьбу выпускника - кто трудоустроен, у кого есть проблемы, кто пошел в другую сферу. Сейчас же после выдачи дипломов руководство вузов ничего не заботит, - заявила спикер.

Между тем, все больше молодых выпускников не решается идти по выбранной стезе из-за рисков «попасть» на крайне низкую зарплату. Часть медработников уходит в частные клиники, многие из них вовсе выбирают для себя другую профессию, так как выжить на предложенные зарплаты зачастую просто невозможно.

Так, «Гильдия защиты медицинских работников» ранее отмечала, что средний базовый оклад врача в России составляет не более 14 тысяч рублей.

Александра Маслова