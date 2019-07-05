Ученикам грозит жёсткий запрет, сообщает DEITA.RU.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в российских школах отсутствуют условия для хранению смартфонов школьников. По этой причине она предложила вовсе запретить их использование учениками. Следовательно, и приносить их с собою в дом знаний не зачем.

Она также отметила, что директора школ тоже не должны брать на себя ответственность за хранение гаджетов. Особенно, если речь идёт о дорогих моделях, ведь дети зачастую теряют вещи в том числе и телефоны.

Предложение Валентины Матвиенко одобрила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что по этому поводу будет создана специальная рабочая группа, которая изучит вопрос пользы и вреда использования школьниками смартфонов.

Дмитрий Шевченко